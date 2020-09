Policista sta na avtobusni postaji Vransko z zbiranjem obvestil ugotovila, da je potnica v Ljubljani vstopila na avtobus, pri tem pa ni upoštevala opozorila voznika avtobusa, da si mora nadeti obrazno zaščitno masko. Mladoletnica se je nato med vožnjo tudi nedostojno vedla do ostalih potnikov, so pojasnili na generalni policijski upravi.

Policista sta zaradi kršitve javnega reda in miru pristopila do potnice in hotela izvesti postopek, a dekle ni želelo sodelovati. Ker policista nista mogla ugotoviti njene identitete, sta jo seznanila, da jo bosta zaradi identifikacijskega postopka privedla v policijske prostore.

Dekletu sta ukazala, da mora zapustiti avtobus, česar pa ni hotela storiti. Policista sta nato uporabila silo in jo kljub upiranju odpeljala iz avtobusa in jo vklenila.

Na kraj dogodka je nato prišla mati potnice, s pomočjo katere so policisti potrdili njeno identiteto. Policista sta potnici po tem takoj snela lisice in postopek zaključila, so pojasnili na generalni policijski upravi.

Zaradi kršitve javnega reda in miru bodo proti potnici podali obdolžilni predlog. Ker ni uporabljala zaščitne maske na javnem prevozu, bo obenem podan predlog zdravstvenemu inšpektoratu, so še pojasnili.

Okoliščine postopka policistov sicer še niso celovito preverjene, bo pa to v skladu zakonom o nalogah in pooblastilih policije storila komisija generalne policijske uprave, so še pojasnili na policiji.