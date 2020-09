Marinko Galić, nekdanji reprezentant: Mura je zgled

Vslovenski ligi je Mura poleg Maribora glavna favoritinja za osvojitev prvenstva. Ekipa je skupaj že nekaj let, igra agresivno in je dobro vodena. Trener Ante Šimundža v celotni zgodbi igra bistveno vlogo. Vsi se sprašujejo, ali je dober trener, ampak takšne debate so brezpredmetne. Kako ne bi bil, če je Maribor popeljal v ligo prvakov. Prekmurci predvsem ne rotirajo veliko in že dve sezoni stavijo na iste igralce, pripeljejo pa le nogometaše, ki jih nujno potrebujejo. Nimajo kopice igralcev, saj vedo, da je to lahko tempirana bomba. Namesto tega uvajajo mlade igralce iz svoje šole. Ne bojijo se jim ponuditi priložnosti, kar je velika stvar. Delajo izredno pametno, ne napihujejo situacije, so potrpežljivi in skromni ob uspehih ter se ne dvigujejo v nebesa. Gradijo pozitivno zgodbo in nakazujejo ostalim klubom, kako se lahko z majhnimi sredstvi naredi veliko. V Evropi nastopajo izvrstno in so neke vrste pozitivna zgodba, zato upam, da bodo čim dlje zdržali v tem ritmu tudi v prvenstvu in se do zadnjega kroga borili za naslov.