Slovenski nogomet občutno nazaduje

Le dobrih 40 dni je trajala evropska zgodba slovenskih nogometnih klubov. V kvalifikacijah za evropsko ligo se je Maribor poslovil v prvem krogu, Olimpija v drugem, Celje in Mura pa v tretjem. To pomeni, da se nihče ni uvrstil v play-off, ki je zadnje sito za napredovanje v skupinski del tekmovanja. Nazadovanje je očitno, saj so v zadnjih štirih letih v četrtem, zadnjem krogu igrali Maribor dvakrat ter po enkrat Olimpija in Domžale, leta 2017 se je Maribor celo uvrstil v skupinski del lige prvakov.