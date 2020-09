Bojan Prašnikar: Maribor na razpotju

Nogometaši Maribora so v novo sezono vstopili s hitrim izpadom iz Evrope, nato je sledil skromen remi v Domžalah. To ni problem enega ali štirinajstih dni. To je problem, ki se že dolgo vleče in čaka na primerne rešitve. Ker Maribor velja za stabilen in zgledno urejen klub, samo ena sprememba ne bo prinesla želenega učinka, torej je treba gledati širše. Tudi v nogometu je tako, da moramo težave najprej pravočasno zaznati in jih sproti reševati, da se ne kopičijo in zavirajo razvoja.