Rezultat 7:3 se ne bi smel zgoditi niti na tekmi med kluboma iz prve in druge lige. Triglav je bil neresen v obrambi, čeprav je v prvem polčasu odigral dobro v napadu, vendar je nato Olimpiji puščal preveč prostora na sredini igrišča, zato je ta prelahko prihajala pred gol. Tako visoka zmaga bo igralcem Olimpije koristila za dvig samozavesti, vendar pa bo nepomembna, če je ne bodo potrdili v naslednjem krogu. Sedem doseženih golov jih ne sme ponesti, temveč morajo ostati trdno pri tleh. Za dosežke Olimpije je zaslužen Safet Hadžić, medtem ko bo Dino Skender svoj pečat poskušal pustiti tako, da bo v zadnjih krogih igralce pravilno motiviral.

Na koncu bo o naslovu prvaka odločil širok kader. V prednosti sta Maribor in Olimpija, ki je zaradi točkovne prednosti še vedno udarni favorit. Maribor je to potrdil proti Muri (3:2) in presenetil s štirimi menjavami naenkrat. Na koncu so ga rešili obrambe Handanovića in gol Tavaresa. Zmaga jim bo vlila pogum za naprej. A do konca je še pet krogov in vsako gostovaje bo zahtevno.

Nevarno je Celje, ki bo še igralo z obema najresnejšima kandidatoma za naslov. Trener Dušan Kosić svoje delo opravlja uspešno, ekipa pa je uigrana, saj je že tri leta skupaj. Celjani letijo na krilih Vizingerja in Lotriča, kar pa ne zmanjšuje deleža ostalih. So najprijetnejše presenečenje lige, kamor bi uvrstil tudi Bravo. Ljubljančani imajo kakovostne posojene igralce, svoje je dodal prihod Roka Baturine. Fanta dobro poznam še iz časov, ko sem treniral Hajduk. Želel sem ga pripeljati v Split, a mu je Dinamo ponudil neverjetno veliko denarja, zato je z bratom odšel v Zagreb. Je igralec, ki je že pred petimi leti kazal, da bo nekaj več. Pred njim je lepa prihodnost.

Izpostavil bi še Rudar, ki v zadnjem letu sprejema katastrofalne odločitve. Vodstvo je slabo kadrovalo, imelo slabo športno politiko in neprepričljive igre, kar je pripeljalo do tega, da v tej sezoni še niso zmagali. Moštvo je neuigrano in nepripravljeno, zato gre zasluženo v drugo ligo.