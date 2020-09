Potem ko je julija leseni kip Melanie Trump v Rožnem zgorel, je ameriški konceptualni umetnik Brad Downey poskrbel za novega, tokrat iz brona. Leseni kip je javnosti predstavil lansko poletje na dan, ko Američani praznujejo neodvisnost. Potem ko je raziskal domači kraj prve ameriške dame in našel zemljišče v bližini Sevnice, je najel tamkajšnjega prebivalca Aleša Župevca - Maxija, da je z motorno žago izklesal Melaniino podobo. Downey mu je povedal le, da mora biti obleka enake barve, kot jo je imela Melania Trump ob inavguraciji njenega moža, vse ostalo je bilo delo Župevčeve kreativnosti.

Downey je zdaj organiziral vse, da so ljudje, ki znajo oblikovati bron, naredili repliko in jo postavil na isto mesto, kjer je bil original. Njegov načrt je bil sprva drugačen, a sta ga spremenila nepredvidena dogodka, epidemija novega koronavirusa in požig lesenega kipa, ki je zgorel natanko leto dni po tem, ko so ga postavili. Kot je pojasnil pesnik in jadralec Karlo Hmeljak, ki sodeluje pri projektu, je Downey v Sloveniji od marca, ko je tu ostal ujet zaradi zaprtja javnega življenja. Skupaj s prijatelji je poleg kipa iz brona začel ustvarjati tudi druge umetnine, ki jih je do 30. septembra mogoče videti na razstavi Fuck off Illusion v okviru koprskega festivala Izis. Tam je sprva želel postaviti bronasti kip, a je potem prišlo do požiga originalnega. Njegove ostanke je prepeljal na koprsko razstavo, medtem ko je novega v nasprotju z načrti postavil v Rožno.