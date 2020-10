»Kot država se ne bi smeli še naprej izgubljati v hrupu negativnosti in vzpodbujati ambicije tistih, ki želijo le promovirati sami sebe. To sem ugotovila pred kratkim, ko so veliki mediji navdušeno pokrivali opolzke trditve nekdanje pogodbenice, ki je svetovala mojemu uradu. Oseba, ki pravi, da sem jo prisilila, čeprav me je komajda poznala, in nekdo, ki se me je oklepal, ko je mož postal predsednik,« je zapisala Trumpova.

Stephanie Winston Wolkoff ni le napisala knjige, ampak je objavljala tudi skrivaj posnete tonske posnetke pogovorov s prvo damo, ki niso preveč laskavi do Melanie Trump, saj se na primer v enem od njih priduša, da mora skrbeti za božično okrasitev Bele hiše, čeprav božič menda nikogar ne zanima.

»To je ženska, ki je skrivaj posnela najine telefonske razgovore, objavila dele mojih izjav, ki so vzete iz konteksta, nato pa napisala knjigo praznih opravljanj in skušala izkriviti moj karakter. Njeni tako imenovani spomini me krivijo za slabšanje njenega zdravja po nesreči, ki jo je imela pred leti, in za negativno medijsko poročanje, ki ga je povzročila sama. Nikoli se ni zamislila o lastnem nepoštenem obnašanju, ampak je le skušala biti pomembna. Taki ljudje skrbijo le za svojo osebno agendo ne pa za pomoč drugim,« je zapisala prva dama ZDA.

Stephanie Winston Wolkoff je prijateljevala z Melanio Trump še preden je Donald Trump postal predsednik, prva dama pa jo je pripeljala v Washington in ji zaupala posle okrog organizacije proslav za Trumpovo inavguracijo. Pri tem je prišlo do finančnih nepravilnosti in preiskave, Bela hiša se je Winston Wolkoffove znebila, ta pa je Melanii Trump zamerila, da jo je pustila na cedilu in se maščevala s knjigo.

Zaradi objav v knjigi je pravosodno ministrstvo ZDA sprožilo tožbo, ker naj bi s tem kršila pogodbo o zaupnosti, ki jo je podpisala s pogodbo o delu za Belo hišo. Ameriški pravni strokovnjaki menijo, da je tožba zloraba institucije pravosodnega ministrstva, ker se pogodbe o zaupnosti nanašajo le na državne skrivnosti. V takšnih primerih posamezniki potem vlagajo zasebne tožbe.