»Popolnoma obsojam nasilje, ki se je zgodilo na Kapitolu. Nasilje je nesprejemljivo,« je Trumpova zapisala v izjavi za javnost, objavljeni na spletni strani Bele hiše. »Razočarana sem in žalostna zaradi tega, kar se je zgodilo pretekli teden. Sramotno se mi zdi, da so se ob teh tragičnih dogodkih pojavile opolzke govorice, neupravičeni osebni napadi in lažne zavajajoče obtožbe na moj račun,« je poudarila.

Dodala je, da je navdihujoče, da se je toliko ljudi udeležilo novembrskih predsedniških volitev, vendar pa se ta strast ne sme spremeniti v nasilje. Zdaj morajo stopiti skupaj, poiskati skupne točke ter biti prijazni in močni ljudje, je pozvala.

Kot je še poudarila, ji je bilo v čast, da je lahko Američanom služila kot prva dama. »Rada bi se zahvalila milijonom Američanov, ki so mojega moža in mene podpirali v zadnjih štirih letih,« je zapisala predsednikova soproga slovenskega rodu.

Melania Trump, ki bo Belo hišo zapustila čez manj kot deset dni, se je tako prvič odzvala na nasilni vdor Trumpovih podpornikov v ameriški kongres minulo sredo. Pri tem je bilo poslopje močno poškodovano, v povezavi z vdorom pa je umrlo pet ljudi. Trumpova je tudi izrazila sožalje družinam umrlih.