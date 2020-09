Predsednik sindikata Rok Cvetko je na današnji novinarski konferenci kritično ocenil potek socialnega dialoga med sindikatom in vodstvom ministrstva za notranje zadeve. Kot je opozoril, so se s sedanjim ministrom za notranje zadeve Hojsom v njegovem polletnem mandatu minuli teden srečali šele drugič, pa še to na izrecno zahtevo policijskega sindikata. Izpostavil je 15 milijonov evrov na letni ravni "težko" vprašanje izpolnjevanja dela stavkovnega sporazuma iz 2018, ki vlado zavezuje k pripravi neodvisne strokovne analize vrednotenja delovnih mest uradnikov s posebnimi pooblastili, torej policistov, vojakov, carinikov, pravosodnih policistov in podobnih.

Kot je navedel, je vlada tako neodvisno analizo resda naročila, a je ministrstvo za notranje zadeve med njeno pripravo podajalo vsebinske pripombe in torej vplivalo na njeno vsebino. Zato je za sindikat končna ugotovitev analize, da odstopanja v obremenitvah med uniformiranimi poklici ni, nesprejemljiva. Sploh v luči dejstva, da je neodvisna evropska analiza pokazala drugače.