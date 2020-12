Minister Hojs se je v Ilirski Bistrici danes sestal z župani občin ob slovensko-hrvaški meji, ki so v začetku leta dali pobudo na ministrstvo, naj zagotovi pomoč pri odpravljanju posledic ilegalnih prehodov meje.

Kot je Hojs pojasnil v izjavi za medije, je županom predstavil tudi svoje zamisli o tem, kako tudi brez aktivacije 37. a člena zakona o obrambi, ki bi omogočil napotitev Slovenske vojske na mejo, tam zagotoviti dodatne sile. »To bomo peljali skozi dva postopka,« je napovedal minister. Kot prvo možnost je navedel spremembo zakona o nadzoru državne meje, s katero bi lahko na mejo napotili druge državne organe, kot so finančna uprava in razne inšpekcije.

Poleg tega se po Hojsovih besedah intenzivno pogovarjajo z Italijo in Madžarsko, če bi nam bili pripravljeni pomagati in tja napotiti svoje policijske sile, če bodo številke glede ilegalnih migracij ostale na ravni zadnjih dveh let. Zaenkrat Hojs ne razmišlja o Frontexu, ki pa bi moral po njegovi oceni priti na Hrvaško, saj južna soseda »relativno slabo varuje svojo zunanjo mejo«. Dokaz za to je po njegovih besedah prav visoko število migrantov, ki jih zajamejo na slovensko-hrvaški meji.