Na današnjo sejo komisije so povabili tako notranjega ministra Aleša Hojsa, kot Miroslava Žaberla z omenjene fakultete kot enega od avtorjev zakonodaje. Stališča so bila deljena, a po Nemčevih besedah se je treba v tem primeru vprašati, kaj je več vredno, mnenje politika ali mnenje strokovnjaka s tega področja. Pri tem je Nemec spomnil, da je pooblaščena skupina Knovsa konec preteklega meseca opravila nadzor na Generalni policijski upravi, na upravi kriminalistične policije in NPU ter pridobila dokument usmeritve in obvezna navodila, ki jih je minister izdal generalnemu direktorju policije. Kot je dejal, je dokument sprožil strokovno razpravo in so se do njega opredelile mnoge institucije, pri čemer je izpostavil mnenje urada generalnega tožilstva, društva kriminalistov in njegovega predsednika ter Policijskega sindikata Slovenije.

Oglasili so se tudi avtorji zakona in strokovnjaki s tega področja, ki so se po Nemčevih besedah javno izrekli, da je takšno početje v neskladju z zakonodajo in da minister zanj nima zakonske podlage. Kot je povzel Nemec, lahko iz izjav strokovnjakov sklepamo, da v nobenem primeru - ne glede na to, ali so primeri v predkazenskem in kazenskem postopku zaključeni ali ne - minister ne sme posegati v avtonomijo delovanja tako tožilstva na eni strani kot policije na drugi strani. Njegova ocena pa je, da je minister, glede na to, da nima zakonske podlage za tako početje, prekoračil pooblastila in deloval nezakonito, o čemer bodo v petek razpravljali tudi pri obravnavi interpelacije ministra.

Danes so sicer na komisiji predlagali tudi določene ugotovitve in sklepe, a so odločanje o njih prenesli na naslednjo sejo, ker so jih dali prej v preučitev parlamentarni zakonodajno-pravni službi, da se opredeli, ali so v skladu s pristojnostmi Knovsa. S tem ko bodo dali dokumente javno na vpogled, pa bo moč dan pred interpelacijo "razpolagati z ugotovitvami, ki so strokovne, pravne narave", pravi Nemec. Nemec je sicer izpostavil tudi Hojsovo navedbo, da so primeri, za katere je zahteval revizijo, zaključeni. Zato bodo v petek na interpelaciji iskali tudi odgovore, od kje mu informacija o tem, da so zaključene narave. Sicer pa je predsednik Knovsa še pojasnil, da so glede ministrovega obiska Operativno-komunikacijskega centra v času protestov in morebitnega usmerjanja dela policije v času protestov prosili za vpogled v magnetogram, a so jim z GPU odgovorili, da magnetograma o tem ni.