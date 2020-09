Gre za kazensko ovadbo "zaradi zahteve, da se preveri, zakaj se v milijonskih oškodovanjih javnega denarja in pranja denarja za teroriste ni zgodilo nič", je Hojs zapisal na Twitterju. Kazenska ovadba mu sicer očita kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic.

Z julijskimi usmeritvami in obveznimi navodili za izvajanje policijskih nalog pri odkrivanju in preiskovanju zahtevnih kaznivih dejanj je namreč odredil revizijo preiskav v Banki Slovenije iz leta 2012, primera domnevne zlorabe prevladujočega položaja družbe Pro Plus pri televizijskem oglaševanju, lani zavržene kazenske ovadbe bančnikov iz NLB v primeru Farrokh, primera domnevne korupcije v zdravstvu pri nakupu žilnih opornic ter primera preiskave sumov nepravilnosti na otroški srčni kirurgiji.

Matjaž Nemec, ki vodi parlamentarno komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), pa se je na ministrov zapis odzval z besedami: "Edini, ki vas pritiska, spoštovani, je premier Janez Janša. Porinil vas bo do roba. Ko boste spoznali, zakaj to počne, boste že čez ... Od tam naprej boste sami kot mnogi pred vami."

Pooblaščena skupina KNOVS je proti koncu avgusta v sklopu nenapovedanega nadzora na sedežu uprave kriminalistične policije in sedežu Nacionalnega preiskovalnega urada sicer ugotavljala ustavnost in zakonitost izvajanja nadzorovanih ukrepov varnostne službe. Po poročanju medijev naj bi bili povod za nadzor posegi politike, predvsem stranke SDS in Hojsa, v neodvisnost policije.

Omenjena anonimna kazenska ovadba iz istega razloga kot Hojsu očita kaznivo dejanje tudi generalnemu direktorju direktorata za policijo in druge varnostne naloge Ladu Bradaču, državnemu sekretarju na ministrstvu Francu Kanglerju pa očita zlorabo položaja ali pravic z namenom, da bi svojemu znancu Jožetu Kojcu pridobil nepremoženjsko korist.