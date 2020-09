Tomaž Mastnak: Nauk sojenja o izročitvi Juliana Assangea

Montirani procesi so vredni vsega obsojanja. Zato so prišli prav liberalcem vseh dežel pri obsojanju Sovjetske zveze in komunizma ter napihovanju lastne moralne superiornosti. Sovjetske zveze ni več in montirane procese danes organizira liberalistični svet. Te procese so liberalci nehali obsojati. Med komunisti so vedno bili neodvisni, kritični in oporečniški duhovi, ki so nasprotovali in obsojali tudi komunistične montirane procese. Pri liberalcih je drugače. Dosegli so stopnjo poenoumljenja in konformnosti (in, dodajmo, poneumljenja), o kakršni so najbolj diktatorski med komunisti lahko samo sanjali. In ob najnovejšem montiranem procesu je liberalistično javno mnenje večinoma tiho.