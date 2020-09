Pomešane vladne prioritete

Dilema ni med maslom in topovi, ampak med varnostjo in navidezno varnostjo. Vprašanje je, ali naj vzdržujemo vojsko za obrambo države ali za to, da bo služila tujim centrom moči. Ali bomo javna sredstva uporabili za ukrepe proti akutni zdravstveni, gospodarski in socialni krizi ali proti neobstoječim vojaškim grožnjam? V tem smislu je odločitev o zakonu o investiciji 780 milijonov evrov v oborožitev odločitev o prihodnosti naše družbe.