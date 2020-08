Tomaž Mastnak: Logarjev podpis nas bo drago stal

Kakšna je razlika med ameriškim in slovenskim zunanjim ministrom? Prvi zagovarja interese svoje države, drugi ne. Izjava o »kibernetski varnosti«, ki jo je drugi podpisal s prvim, namreč ni v interesu slovenske države. In tako se pokaže, v čem sta si ameriški in slovenski minister enaka: oba podpirata ameriške državne interese. To, da so ameriški državni interesi v resnici interesi korporacij, ki jim služi tamkajšnja politična oblast, je v danem primeru drugotno. Bistveno je, da so to ameriški interesi in ne le da niso enaki slovenskim, temveč so jim nasprotni.