»Menimo, da volitve 9. avgusta niso bile poštene in ne priznavamo Lukašenka kot legitimnega predsednika Belorusije,« je med razpravo v Evropskem parlamentu, zbranem na plenarnem zasedanju v Bruslju, dejal Borrell.

Potrdil je, da so v fazi sprejemanja sankcij, ki naj bi prizadele večje število odgovornih za nasilje in represijo na protestih proti Lukašenku ter za ponarejanje izidov volitev.

»Če želimo ohraniti evropsko kredibilnost, bi morale biti te sankcije sprejete pred Evropskim svetom 24. in 25. septembra v Bruslju,« je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Odločitev naj bi bila sprejeta na zasedanju zunanjih ministrov unije prihodnji ponedeljek.

Kot je še napovedal Borrell, bo unije pošteno prevetrila svoje odnose z Minskom, obenem pa bo okrepila stike s tamkajšnjo civilno družbo. EU namreč želi podpreti gibanje, ki bi prineslo demokratično Belorusijo, je dejal.

V razpravi je več evropskih poslancev pozivalo k takojšnjim novim volitvam v Belorusiji in poudarjalo, da tudi Evropski parlament ne priznava izida volitev. Izražali so tudi željo, da bi parlament letos s Saharovo nagrado nagradil beloruske aktivistke Svetlano Tihanovsko, Marijo Kolesnikovo in Veroniko Zepkalo, razpravo povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Na spornih predsedniških volitvah je bil po 26 letih na oblasti za zmagovalca z več kot 80 odstotki glasov razglašen Lukašenko. Odtlej v državi dnevno potekajo protesti nasprotnikov dolgoletnega voditelja, ki so prepričani, da je resnična zmagovalka Tihanovska.