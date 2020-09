Putin je na pogovorih dejal, da ve za Lukašenkov predlog za začetek reforme ustave. "To je logično, pravočasno in primerno," je dejal ruski predsednik po poročanju ruske tiskovne agencije Tass.

"Prepričan sem, da bo glede na vaše politične izkušnje tudi delo na tem področju organizirano na najvišji ravni in da bo to omogočilo doseganje novih meja v razvoju beloruskega političnega sistema. To pa pomeni tudi pogoje za nadaljnji razvoj," je poudaril Putin.

Zavzel se je, da Belorusi sami rešijo politično krizo, v kateri se je država znašla po avgustovskih predsedniških volitvah, na katerih je znova slavil dosedanji predsednik. "Naše stališče je, da morajo Belorusi prek dialoga ter brez namigov in pritiskov od zunaj sami razrešiti to situacijo in priti do skupne rešitve," je povedal.