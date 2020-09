Slovenija, kolesarska dežela

»Marca letos smo zaprli trgovino in trepetali, kako bo s prodajo, potem pa se je zaradi omejitev v povezavi z virusom kolesarstvo izjemno razmahnilo. Sedaj krepko presegamo letni načrt prodaje. Nekdaj je bila široka izbira v vseh cenovnih razredih, sedaj pa je v trgovinah skoraj zmanjkalo najboljših koles. Pred desetimi leti si kolesarji niti v sanjah nismo mogli predstavljati, da bo nacionalna televizija v živo vsak dan predvajala kolesarsko dirko, pa čeprav gre za Tour de France. Mi smo kot otroci nosili nogometne drese, danes pa hočejo biti vsi oblečeni v rumene drese Rogličevega kluba Jumbo-Visma. Uspehi profesionalnih kolesarjev iz Slovenije zadnja leta so sanjski, 9. etapa z etapno zmago Tadeja Pogačarja in drugim mestom ter rumeno majico Primoža Rogliča pa je znanstvena fantastika, ki se zares dogaja. Uspehe naših kolesarjev nam zavidajo ves svet in vse kolesarske velesile. Leto 2020 je za Slovenijo enostavno sanjsko kolesarsko leto.«