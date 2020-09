Fauci je član delovne skupine Bele hiše proti pandemiji koronavirusa, vendar ga tam več ni videti, ker sproti poliva hladno vodo realizma na optimistične izjave predsednika ZDA Donalda Trumpa. Tudi v petek je dejal, da se s Trumpom ne strinja, da so v ZDA na koncu epidemije. "S po 40.000 okužbami in skoraj 1000 mrtvimi na dan nismo na koncu," je dejal Fauci.

Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa se je v ZDA do petka zvečer okužilo že 6,44 milijona ljudi, umrlo pa jih je 193.000. Fauci je že v četrtek opozoril Američane, naj se zresnijo, ker prihajata jesen in zima, cepiva ni, okužbe in smrti pa se nadaljujejo.

Sam je optimist, da bodo cepivo našli do konca leta ali v začetku prihodnjega leta, nakar pa ga bo potrebno proizvesti v zadostnih količinah, distribuirati in ljudi cepiti, zato vrnitve v normalno ne bo do konca leta 2021.

Trumpova vlada je sicer že obvestila zvezne države, naj se do konca oktobra pripravijo na distribucijo cepiva, Trump pa je namignil, da ga bodo imeli do volitev 3. novembra. Zaradi tega so ameriška farmacevtska podjetja, ki delajo na cepivu, izdala skupno zagotovilo, da zaradi politike ne bodo prehitevala.

Stanje v New Yorku se še naprej izboljšuje in v petek so poročali, da je bilo od 90.000 testov, izvedenih v zadnjih 24 urah, manj kot odstotek pozitivnih. To je že 35. dan zapored, da je pozitivnih manj kot odstotek testov. Umrlo je pet ljudi. Skupaj sicer doslej 33.000, vendar pa so glede števila okužb New York doslej prehitele Kalifornija, Teksas in Florida.

Floridski guverner Ron DeSantis je ugotovil, da število primerov okužbe več ne narašča, čeprav narašča in je odredil, da se lahko bari po državi znova odprejo do 50 odstotkov kapacitet.

Konec meseca se bodo do 25 odstotkov kapacitet odprli tudi bari v New Yorku. Učiteljski sindikat mesta New York sicer grozi, da 21. septembra ne bo predvidene obnove pouka v šolah v živo, če mesto ne zagotovi dovolj zaščitne opreme.

V ZDA "je kar je", kot je dejal Trump, na severu v Kanadi pa so v petek prvič od 15. marca poročali, da ni bilo v zadnjih 24 urah nobenega smrtnega primera zaradi covida-19. V Kanadi je sicer doslej umrlo skupaj 9163 ljudi.