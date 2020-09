Vsakdanje je, če zamašek odložiš v gostilni, umetnost pa je, če ga razstaviš v galeriji. Da je nekaj odvisno od konteksta, se reče tudi. Ta mehanizem nam je na voljo ta konec tedna. Če so se naši nogometaši v minulih evropskih klubsko-reprezentančnih preizkušnjah pokazali v medli luči, je slovenska liga priložnost, da zablestijo lokalno. Nekoč sem videl tekmo Ihan – Induplati Jarše v megli in na igrišču v neposredni soseščini živalske farme, kjer so prevladovali luže in blato, travna zaplata je bila redkost. Vsak pobeg po krilu je bil vreden aplavza. Sploh če je šlo za goste.

A dovolj filozofiranja, gremo konkretno. Maribor – Bravo. Camoranesi je velika pridobitev, česar se nedvomno zaveda tudi Dejan Grabić na drugi strani. Obenem je Maribor tradicionalno neugoden Bravu. Za tveganje z »manj od 2,5 gola« za kvoto 2,10. Druga tekma Celje – Domžale. Prvaki kažejo znake zadihanosti, Domžale pa vendarle neko voljo in energijo. Glas za 1,75 vreden dvojni znak na goste. Enako za 1,74 vreden dvojni znak na goste v tekmi Tabor – Aluminij. Ekipi ikoničnega S. Gruborja se takšne tekme zdijo pisane na kožo. Približno podobno ali kanček manj močan rival doma, ki jih je povrhu vsega še porazil v zadnji tekmi na njihovem igrišču. A še z Bongonguiem v postavi. V četrti tekmi se soočata Gorica – Koper. Primorci na delu. Pa da vidimo! Statistika zadnjih petih let je pomenljiva. Veliko remijev in zmag gostujoče ekipe. Očitno se radi počakajo.

Verjetno najbolj možen remi kroga, za katerega je na voljo kvota 3,15, vendar pa se smiselna zdi tudi 1,75 vredna stava na »oba gol«. Podobno tekmo lahko pričakujemo tudi v Ljubljani, kamor ob pripuščenih gledalcih prihaja k Olimpiji v goste Mura. Najboljša ekipa v državi ta hip. Pri Olimpiji na drugi strani ne veš, kaj je Skender stuhtal. Časa je imel kar nekaj, ekipa pa se zdi za slovenske razmere precej fizična. Tudi na drugi strani niso šibki. Elšnik in Osterc proti Koutru in Maroši. Resda zgolj 1,22 vreden dvojni znak gre Olimpiji, zato pa z mamljivih 2,60 vabi stava, da bo v prvem polčasu padel več kot samo en gol.