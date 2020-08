#portret Lionel Messi, najboljši nogometaš na svetu

Na svetu ni športnika, ki bi razvnel toliko strasti kot nogometni umetnik Lionel Messi. Ko je ta teden uradno obvestil Barcelono, da želi po dvajsetih letih zapustiti katalonski ponos, so družbena omrežja pregorela. Argentinski čarovnik z žogo ima dovolj dvornih iger znotraj kluba, s katerim je osvajal lovorike in podiral rekorde. Messi ni le ikona Barcelone, ampak je za razliko od drugih postal večji od kluba. Za najbolj goreče privržence blaugrane bo za vedno ostal božanstvo in nesporni vladar nogometnih igrišč vseh časov.