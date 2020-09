Programsko rdečo nit letošnje sezone v Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) so naslovili Zamujene priložnosti – deloma zaradi nove koronavirusne stvarnosti, predvsem pa zato, ker so se na repertoarju znašle intimne zgodbe, ki odpirajo plasti tudi v širšem družbenem kontekstu. Na sporedu bo šest premier na Velikem odru, štiri na Mali sceni ter učna predstava Teater za telebana dramaturginje Ire Ratej.

Vrata odpirajo z dvema predstavama s konca prejšnje sezone, ki sta zaradi izrednih razmer takrat odpadli. Na Mali sceni oziroma v Studiu MGL bo jutri prva slovenska uprizoritev psihološkega trilerja Trije milijoni minut v režiji Barbare Hieng Samobor, sicer tudi direktorice in umetniške vodje teatra, v četrtek pa še slovenski muzikal Turandot v režiji plesalke in koreografinje Jane Menger, za katerega je libreto napisala Jera Ivanc, glasbo pa Laren Polič Zdravič; naročili so ga prav za MGL.

Človek v skrajni situaciji Režiserka Barbara Hieng Samobor si je za predstavo Trije milijoni minut dovolila konkreten poseg v filmski scenarij Joséja Cabeze 7 let (gre za eno najbolj gledanih serij v špansko govorečem svetu oziroma na Netflixu), na katerega jo je opozoril prevajalec Ignac Fock. V originalni seriji igrajo pet žensk in en moški, Hiengova pa je zgodbo postavila izključno med akterke, poslovne ženske, ki se znajdejo pred razkritjem, da so utajevale davke. Na preizkušnji je tudi njihovo prijateljstvo. Režiserka si je za iztočnico postavila čas, ko se bliža razkritje njihovih goljufij in kaznovanje, to pa je tudi trenutek razkrivanja značajev protagonistk, prignanih v kot, v skrajno situacijo, ki je psihološko gledano eksistencialna, hkrati pa ponuja možnost identifikacije. »Odločitev, da vloge zasedejo izključno ženske, ni feministična, temveč ima druge kompleksne, vsebinske konotacije, med drugim sem se hotela znebiti šablon, ki smo jih že malo naveličani, recimo kako šef ravna s podrejeno žensko; zanimalo me je samo tisto eksistencialno v človeku,« je poudarila režiserka. Pri posegih ji je pomagala dramaturginja Eva Mahkovic, ki je izpostavila, da je tekst s predelavo ogromno pridobil. Režiserka pa je še dodala, da teksta nista adaptirali, temveč sta ga »transponirali«, kot bi rekli glasbeniki.

Minimalizem na odru Kostumografka Bjanka Adžić Ursulov je povedala, da sta jo v zgodbi vznemirila pomen in preizkušnja prijateljstva; na podlagi karakterja vlog ter samih igralk in njihovega pristopa je oblikovala minimalistične kostume; v smeri minimalizma ji je sledil tudi scenograf Darjan Mihajlović Cerar. Nastopile bodo Judita Zidar, Tjaša Železnik, Mojca Funkl, Ana Pavlin in Klara Kuk, Jana Zupančič pa je v predstavi posodila svoj glas.

Repertoar letošnje sezone veliki oder Jera Ivanc, Laren Polič Zdravič: Turandot, režija Jana Menger Polly Stenham: Ta obraz, režija Tijana Zinajić Tjaša Mislej, Barbara Zemljič, Iza Strehar: Tišina med nami, režija Nina Šorak Anton Pavlovič Čehov: Češnjev vrt, režija Janusz Kica Jernej Lorenci: Človek v lupini, režija Jernej Lorenci Eugène Labiche: Slamnik, režija Diego de Brea mala scena José Cabeza, Barbara Hieng Samobor: Trije milijoni minut, režija Barbara Hieng Samobor Ivan Viripajev: Neznosno dolgi objemi, režija Dorian Šilec Petek Nejc Gazvoda: Jazz, režija Nejc Gazvoda Ivor Martinić: Le zaljubiti se ne smemo, režija Alen Jelen