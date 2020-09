Do zadnje strani: Šeherezada zdaj

Dezorientalka je nadvse posrečen in k sreči v slovenščino enostavno prevedljiv naslov romanesknega prvenca francoske cineastke iranskega rodu Négar Djavadi : ta je, tako kot njen literarni lik Kimia, v Pariz prišla z Orienta, iz Irana oziroma mitske Perzije, zibelke svetovne kulture, torej kot Orientalka, a se je temu Orientu v tujem okolju morala in hotela za vsako ceno odreči. Ta medidentitetni boj je seveda povzročil dezorientranost in nepripadnost, ne le tej ali oni državi in kulturi, ampak nepripadnost sami sebi – ta notranji razcep, odmaknjenost od telesa ali od občutljivosti do sebe in do drugih je gotovo ena najbolj bolečih točk tega romana.