V Sloveniji so včeraj ob opravljenih 2489 testih potrdili 77 okužb z novim koronavirusom. Novih smrti zaradi covida-19 ni bilo, bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 26 ljudi. Do teh jih je bilo v intenzivni negi pet. Dve osebi sta lahko zapustili oskrbo v bolnišnici.

Vlada je na današnji redni seji sprejela predlog svetovalne skupine in skrajšala trajanje karantene ob vstopu v Slovenijo iz držav na redečem seznamu s trenutnih 14 dni na 10 dni. Poleg tega je vlada podaljšala tudi veljavnost negativnega testa za novi koronavirus, ki ni bil opravljen v Sloveniji na 48 ur. Pogoj je, da je bil test opravljen s strani priznanih institucij. Novi ukrepi bodo v veljavo stopili v noči s sobote na nedeljo, ob 00.00.

Direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik Aleš Rozman je na današnji tiskovni konferenci pojasnil, da skrajšanje trajanja karantene v tem trenutku predstavlja sprejemljiv rizik, saj večina zboli v obdobju od sedmih do desetih dni. »Po desetih dneh ostane le še nekaj odstotkov tistih, ki zbolijo,« pojasnjuje Rožman. »Če zmanjšamo karanteno na meji, bomo imeli dva ali tri primere vnosa na teden, kar je še sprejemljivo in nas spodbuja k temu, da čezmejna sodelovanja, ki so vezana na gospodarstvo, delujejo.« Vladni govorec Jelko Kacin je ob tem izpostavil, da vnosa okužb iz tujine v tem trenutku praktično ni več, se pa virus še naprej širi po celotni Sloveniji. »Največja žarišča ostajajo šole in žal tudi domovi za starejše,« je dodal.

Da bo virus dosegel tudi ranljivejšo populacijo so pričakovali tudi zdravniki, je povedal Rozman in pojasnil, da prav zaradi tega v zadnjem obdobju ponovno vidimo polnjenje bolnišnic. Opozoril je tudi, da bi se z nadaljnjimi hospitalizacijami lahko zopet znašli v situaciji, ko bi se pričele daljšati čakalne dobe za posege, ki niso povezani s covid-19. Zato je ponovno pozval k upoštevanju preventivnih ukrepov nošenja mask, vzdrževanja fizične razdalje in razkuževanja rok. Ob tem je pripomnil, da bomo z naštetimi ukrepi lahko močno zamejili tudi širjenje gripe in drugih respiratornih obolenj, ki so po simptomih zelo podobni covid-19 ter prav zaradi te podobnosti v bodoče znajo povzročati dodatno delo pri testiranju za okužbe.