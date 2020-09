V torek ni umrl noben bolnik s covidom-19. Trenutno je v državi po podatkih Sledilnika za covid-19 aktivno okuženih 590 ljudi. Doslej so v Sloveniji potrdili 3312 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 135 bolnikov s covidom-19.

Podatki Sledilnika za covid-19 kažejo tudi, da so v torek 11 primerov okužbe potrdili med oskrbovanci v domovih za starejše in sedem pri zaposlenih v domovih. Tri okužbe so potrdili med zaposlenimi v zdravstvu.

Gre za najvišje število potrjenih novih okužb v enem dnevu, pred tem so jih največ, 70, potrdili 26. marca, v času prvega vala epidemije.