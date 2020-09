V ponedeljek so v domačo oskrbo odpustili tri bolnike s covidom-19.

Podatki Sledilnika za covid-19 kažejo, da je največ okuženih, pri katerih so okužbo odkrili v ponedeljek, v starostnih skupinah 25-34 let in 45-54 let. V teh starostnih skupinah so potrdili po 11 okužb. V starostni skupini med 35 in 44 let so potrdili sedem okužb, med mladimi od 15 do 24 let pa pet okužb.

Kot je še razvidno iz podatkov sledilnika, so v ponedeljek šest okužb potrdili med zaposlenimi v zdravstvu in eno pri oskrbovancu doma za starejše. Skupaj so med oskrbovanci domov potrdili 400 okužb z novim koronavirusom.

V Sloveniji je bilo doslej potrjenih 3232 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 135 bolnikov s covidom-19.