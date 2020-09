Od klica zdravnika do testiranja ponekod nekaj ur, drugod več dni

Bolniki, ki kažejo znake okužbe z novim koronavirusom in o tem obvestijo zdravnika, ponekod tudi po več dni čakajo na testiranje, drugod pridejo na vrsto v istem dnevu. Preverili smo, kako dolgo čakajo po posameznih delih države in od česa je to odvisno.