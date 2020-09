Assange je danes prišel na sodišče, kjer je potrdil svoje ime in datum rojstva. V javnosti se je pojavil prvič po februarju, ko se je obravnava ameriške zahteve za izročitev 49-letnega Avstralca začela. Trajala naj bi še od tri do štiri tedne, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nadaljevati bi se morala že aprila, a so nadaljevanje zaradi epidemije covida-19 preložili.

Obtožnica ZDA proti Assangeu ima 18 točk. Med drugim je obtožen vohunjenja in zarote z ameriško žvižgačko Chelsea Manning, ki naj bi ji pomagal dešifrirati geslo računalniškega omrežja ameriške administracije. Konec junija je ameriško pravosodno ministrstvo okrepilo obtožbe proti njemu. Predložili so nove dokaze, kako naj bi Avstralec rekrutiral hekerje in načrtoval računalniške vdore. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do 175 let zapora. Obramba se je nad nove točke obtožnice obregnila, češ so jih Američani dodali, ker so prepoznali moč argumentov obrambe. Ker med novimi točkami najdemo tudi očitke kraje podatkov bankam, prejemanje podatkov o sledenju policijskim vozilom in o domnevni pomoči žvižgaču iz Hongkonga, obramba trdi, da bi lahko bile del povsem nove obtožnice. Sodišče je obramba zato pozvala, naj jih izloči, vendar želji ni bilo ugodeno.

Assangova obramba bo sicer poskušala pokazati, da ameriške oblasti Assanga preganjajo zaradi političnih razlogov. Dogovor o izročitvah med Veliko Britanijo in ZDA namreč prepoveduje izročanje oseb, ki jih čaka pregon zaradi političnih dejanj. V obtožnici sicer piše, da je Assange iskal, prejemal in širil informacije, ki so jih ZDA uvrstile med zaupne, ker bi njihovo neodobreno razkritje lahko predstavljalo resno škodo državni varnosti. Ameriška stran obrambi medtem očita še, da Assanga zavajajoče prikazuje kot novinarja, ki je prejel zaupne dokumente.