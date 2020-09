Zakonca Ivo Šegota in Mladen Kožić sta leta 2017 vložila prošnjo za rejništvo, a se je zataknilo v zagrebškem centru za socialno delo, kjer so vztrajali, da je njuna vloga neutemeljena. Primer je končal na hrvaškem ustavnem sodišču, ki je februarja letos potrdilo pravico istospolnih družin do rejništva. Obenem je hrvaško ustavno sodišče naložilo sodiščem in drugim pristojnim organom, da pri izvajanju zakona o rejništvu otrok ne diskriminirajo istospolnih partnerjev.

Iz združenja Mavrične družine so povedali, da si bosta Šegota in Kožić prizadevala, da bi istospolno usmerjeni partnerji lahko uresničili tudi pravico do posvojitve otrok in tako imeli enake pravice kot heteroseksualni starši.

Predsednik združenja Mavrične družine Daniel Martinović je za današnji Jutarnji list potrdil, da je postopek za rejništvo sprožil še en istospolni zakonski par. Še nekaj istospolno usmerjenih parov pa je izkazalo interes, da bi dobili otroke v rejništvo. Zato bodo organizirali tudi delavnice o rejništvu, je napovedal.