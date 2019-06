»Številni smo jokali,« je dejal Tashi Tsheten iz organizacije Mavrica Butana, ki zastopa butanske lezbijke, geje ter biseksualne in transspolne osebe. »Smo majhna in na rob odrinjena skupnost in ko o naših pravic razpravlja parlament, smo zelo veseli,« je še dodal.

Določil o nezakonitosti homoseksualnosti v kazenskem zakoniku iz leta 2004 sicer niso nikoli uporabljali v praksi, a je finančni minister Namgay Tshering, ki je predlagal razveljavitev 213. in 214. člena, dejal, da sta ta postala madež na ugledu države.

Izpostavil je, da sta člena postala odvečna, ko je država s 750.000 prebivalci leta 2008 postala ustavna monarhija. »V naši družbi je visoka sprejemljivost skupnosti LGBT,« je poudaril.

Minister je prepričan, da bo razveljavitev omenjenih členov v ponedeljek podprl še zgornji dom parlamenta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.