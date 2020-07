Evropska komisarka za enakost Helena Dalli je v torek preko twitterja opozorila na resolucije poljskih občin, v katerih se te označujejo kot območja brez LGBT skupnosti. Pri Evropski komisiji so zato zavrnili šest vlog za subvencijo. »Evropske vrednote in temeljne pravice morajo spoštovati vse države članice in vse oblasti,« je dodala Dallijeva.

Tiskovni predstavnik Evropske komisije danes ni želel navesti imen občin. Poljski pravosodni minister pa je zgrožen. Po njegovem gre za nezakonit pritisk s strani Evropske komisije. Dolžnost vlade je, da v imenu vladavine prava varuje občine, je sporočil. Več kot 50 poljskih občin, predvsem na jugovzhodu države, je sprejelo neobvezujoče resolucije proti domnevni ideologiji LGBT. Še 40 drugih občin je podpisalo listino o družinskih pravicah, ki med drugim navajajo, da je poroka le zveza med moškim in žensko.