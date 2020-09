»Upam, da bo Egipt 2021 luč na koncu predora po pandemiji novega koronavirusa. Sem optimist in verjamem, da bo prvenstvo velik uspeh in da bo eno najbolje organiziranih v zgodovini rokometa,« napoveduje Egipčan Hasan Mustafa, predsednik Mednarodne rokometne zveze (IHF). Na tekmovanju, ki bo potekalo od 13. do 31. januarja 2021, Mustafa napoveduje preventivni mehurček zaradi koronavirusa in prisotnost navijačev: »Dvorane bodo napolnjene le 25- ali 30-odstotno, obvezna bo medsebojna razdalja dveh metrov. Vsi udeleženci tekmovanja bodo morali pred prihodom predložiti negativen test, ki ne bo smel biti starejši od 72 ur, na prizoriščih pa se bodo testirali vsakih 72 ur.«

Pred sobotnim žrebom skupin za SP (potekal je na planoti s piramidami v Gizi), na katerem bo prvič v zgodovini nastopilo 32 reprezentanc (doslej največ 24), je bila Slovenija uvrščena v prvega od štirih bobnov s po osmimi reprezentancami. Poleg nje so status nosilca skupin imele še Danska, Španija, Hrvaška, Norveška, Nemčija, Portugalska in Švedska. Ples kroglic je Sloveniji namenil Belorusijo, Južno Korejo in Rusijo, v dveh od osmih skupin (E in G) pa bosta do konca oktobra znana še zadnja dva zmagovalca kvalifikacijskih turnirjev za območje Južne in Srednje Amerike v Salvadorju ter Severne Amerike in Karibov v Mehiki.

Že 27. svetovno prvenstvo bo potekalo v štirih dvoranah, od katerih so tri na novo zgrajene. Dvorana Borg El Arab v Aleksandriji lahko sprejme 5000 gledalcev, Mesto 6. oktobra v Gizi 4500, v novonastajajočem mestu 50 kilometrov od Kaira 7000, največjo zmogljivost pa ima objekt v glavnem mestu Kairu (več kot 16.000 gledalcev). Po žrebu skupin za prvenstvo, katerega uradni slogan je »Da, zmoremo«, je bil slovenski selektor Ljubomir Vranješ zadovoljen z razpletom: »Z žrebom moramo biti zadovoljni. Rusi in Belorusi igrajo podobno igro, Južna Koreja pa nekoliko drugačno. V Evropi morda takšne nismo najbolj navajeni. Imamo velike možnosti, da se prebijemo iz skupine.«

Reprezentant Jure Dolenec je z Barcelono v tej sezoni že osvojil dve lovoriki (katalonski in španski superpokal) in jih ima skupno že dvajset v njenem dresu, pred žrebom ni imel posebnih pričakovanj. »Glede na boben, v katerega smo bili uvrščeni kot eden izmed nosilcev, smo vedeli, da bo žreb precej ugoden. Med potencialnimi tekmeci si iz tretjega bobna nisem želel Francozov, ki bi bili najzahtevnejši nasprotniki. Ta želja se mi je uresničila, smo pa zato iz drugega in četrtega bobna dobili najzahtevnejše tekmece. Ne bo lahko, a mislim, da smo dovolj dobra in kakovostna reprezentanca, da lahko v skupini premagamo vse tri reprezentance,« napoveduje levoroki ostrostrelec Jure Dolenec.

Slovenija bo v Egiptu že devetič nastopila na svetovnem prvenstvu. Pred tem je igrala na Islandiji 1995 (18. mesto), Franciji 2001 (17. mesto), na Portugalskem 2003 (11. mesto), v Tuniziji 2005 (12. mesto), Nemčiji 2007 (10. mesto), Španiji 2013 (4. mesto), Katarju 2015 (8. mesto) in Franciji 2017 (3. mesto).