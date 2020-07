»On je prihodnost Barcelone in eden največjih talentov na svetu,« o Slovencu pravi trener katalonskega kluba Xavi Pascual. Makuc, ki je imel veljavno pogodbo s Celjani do leta 2022, je štiriletno z Barcelono podpisal prav na svoj 20. rojstni dan (1. junija 2020). Celjskemu klubu bo zanj pripadla odškodnina (neuradno okoli 150.000 evrov), predsednik Jernej Smisl pa meni: »Klica Barcelone se ne zavrača. Predvsem, če pride za 20-letnika, ki ima kot doma vzgojeni igralec prvi možnost prestopiti v najtrofejnejši evropski klub v katerem koli športu neposredno iz slovenske lige. Domen bo zablestel tudi v Barceloni. Njegova meja je nebo.«

Uresničitev otroških sanj Fant iz Rodika pri Kozini je prve rokometne korake naredil v domačem klubu. Njegov oče Simon je nekdanji rokometaš in reprezentant Slovenije, po njunih stopinjah pa gre tudi 18-letni Andraž, ki je lani s Koprom podpisal štiriletno pogodbo. Domen se je že pri 14 letih preselil v Celje, pri 16 pa je dočakal krstni nastop v članski ekipi – v slovenskem pokalu proti matičnemu klubu Jadranu. »Uresničile so se mi otroške sanje – igrati za Barcelono. To je največji klub na svetu, moj prestop pa se je zgodil precej prej, kot sem upal,« pojasnjuje Domen Makuc, ki bo v novi sezoni že tretji Slovenec v ekipi. Jure Dolenec je tam od leta 2017, poleg Makuca bo novinec tudi Blaž Janc. V klubu je največji pečat doslej pustil Luka Žvižej, ki je z Barcelono leta 2005 postal prvak Evrope. Barcelona se je za Makuca resno ogrela letos, a je pandemija koronavirusa pogovore začasno ustavila. Pod svoje okrilje ga je vzel najbolj znan rokometni menedžer Andrej Golić (je tudi agent Dolenca in Janca) in med številnimi ponudbami – tudi PSG – dvomov o novem klubu ni bilo. Mnogi menijo, da se je prehitro odločil za odhod v tujino v tako vrhunski klub, še posebej, ker bo imel na položaju srednjega zunanjega igralca strašansko konkurenco: Španca Raula Entrerriosa, Islandca Arona Palmarssona in Hrvata Luko Cindrića. »Mislim, da ni prezgodaj. Ni me strah, da bi se zaradi tega moj razvoj ustavil, ampak bom le še napredoval. Ob takšnih asih, od katerih se bom lahko veliko naučil. Sodelovanje z njimi bo zame čast in privilegij,« pravi Primorec, ki je z mladinsko reprezentanco osvojil zlato na EP 2018 v Celju.

Rekorder v ligi prvakov Kljub mladosti je imel že operirani obe koleni, a je uspešno prestal zdravniški pregled v Barceloni. Tja se je odpravil s svojim dekletom, prav tako 20-letno Tijo Ocvirk, atletinjo celjskega Kladivarja. Živela bosta v stanovanju blizu dvorane Blaugrana, selitev pa Domen, ki je lani uspešno maturiral na Kajuhovi gimnaziji v Celju in v prvem poskusu opravil vozniški izpit, takole ocenjuje: »Že zelo mlad sem odšel od doma v Celje in tam živel sam. Toda odhod v Španijo bo zame seveda precej večji življenjski izziv in preizkus na vseh področjih, kot je bil leta 2014. A če sem preživel prvo selitev, bom tudi tokratno.« Makuc je prvi milenijec (tisti, ki je rojen v tem tisočletju), ki je dosegel gol v ligi prvakov. To se je zgodilo 30. septembra 2017 proti Kielcam, ko je bil star le 17 let, dva meseca in 29 dni. V ligi prvakov v sezoni 2020/21 bo Barcelona igrala v skupini s Celjani: prva tekma bo v Blaugrani 30. septembra, na povratni v Zlatorogu 10. februarja 2021 pa ga bodo lahko pozdravili celjski navijači, od katerih se zaradi koronavirusa ni mogel posloviti. Zaradi odločitve evropske zveze EHF, da v tej sezoni prekine ligo prvakov ter namesto osmine finala in četrtfinale izpelje le sklepni turnir četverice 28. in 29. decembra 2020 v Kölnu, se bodo za lovoriko potegovali Barcelona, PSG, Kiel in Veszprem.