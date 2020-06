Trener Ivan Vajdl je v predčasno končani sezoni zaradi koronavirusa osvojil »bronasto kolajno« in Trimo popeljal v Evropo, zato je bila njegova zamenjava dokaj nepričakovana. Še posebej, ker ga je zamenjal Uroš Zorman, ki doslej kot glavni trener še ni samostojno vodil nobene ekipe. »Zavedam se, da je Vajdl visoko postavil letvico uspehov in da stopam v velike čevlje. Toda tudi kot igralec sem imel vedno visoko postavljene letvice uspehov,« pravi 40-letni Uroš Zorman, ki zase pravi, da je kot trener mešanica demokrata in diktatorja.

Do stika s Trimom je prišlo kmalu zatem, ko se je izvedelo, da zapušča poljske Kielce. Odločitev za Trebnje je bila toliko lažja, ker je v bližnjem Novem mestu nedavno zgradil hišo, v kateri bo živel z ženo Katjo in tremi otroki (Maks, Jakob, Ula). »Pritegnil me je Trimov projekt, ambicioznost ljudi v klubu in okoli njega. Vsi verjamejo v nov projekt, želijo in hočejo rasti kot klub. Preden smo se dogovorili za sodelovanje, nismo prav dolgo govorili in komplicirali,« priznava Zorman, ki se ne boji tega, da je (bil) trikrat pomočnik (selektorjema Veselinu Vujoviću in Ljubomirju Vranješu ter v Kielcah Talantu Dušebajevu), zdaj pa bo premierno glavni šef. »Razlika med vlogama je ogromna, a vedno sem, tudi kot igralec, prevzemal odgovornost nase in si sočasno ustvarjal avtoriteto. Tudi kot glavni trener bom prevzemal odgovornost, tako za uspehe kot neuspehe. Kot igralec sem skrbel samo zase, zdaj bom še vsaj za dvajset ljudi, vendar se tega izziva niti slučajno ne bojim.«

Trebanjci so pripeljali kar nekaj igralskih okrepitev, med katerimi izstopata turški reprezentant Özgür Sarak (prej Bešiktaš), ki je igral tudi v evropski ligi prvakov, in občasni slovenski reprezentant Gregor Potočnik (madžarski Csurgo), ki je Trimov dres že nosil v sezoni 2014/15. Okrepitve so dokaz visokih ciljev, a Zorman zaradi tega ne čuti dodatnega imperativa uspeha: »Igralske okrepitve, nadgradnja kluba in druge zadeve še ne pomenijo nujno takojšnjega vrhunskega dosežka. Pritiski bodo, tako klubskega vodstva kot sponzorjev, navijačev in medijev, a jih bom skušal prevzeti na svoja ramena, da jih bodo igralci čim manj čutili. Ekipa je bila bolj ali manj sestavljena že pred mojim prihodom, ni bilo veliko manevrskega prostora, toda smo luknje dobro zakrpali.«

Trimo je bil eden od štirih klubov med dvanajstimi prvoligaši, ki je nasprotoval širjenju slovenske lige z 12 na 14 ekip. Po dolgih letih ne bo več končnic za prvaka in obstanek, ampak se bo igralo le dvokrožno (26 krogov). A v nasprotju s klubskim vodstvom Trima je Zormanu bolj všeč sistem, ki bo začel veljati v sezoni 2020/21: »To je sistem, ki ne dovoljuje kiksov, kajti vsak je lahko usoden. Če nisi na vsaki tekmi maksimalen, utegneš hitro potoniti. Jasno je, da noben sistem ni idealen. Vsak ima pluse in minuse, vendar mislim, da je ta najbolj pošten in pravičen.« Na vprašanje, kaj pričakuje v ligi, Ljubljančan odgovarja: »Kar bo boljše od tretjega mesta, bo uspeh, kar bo slabše, pa ne bo tragedija, a tudi uspeh ne. Toda vsi se bomo trudili, da bi naredili korak višje.«

V Trebnjem si obetajo, da bodo v naslednjih dveh, treh letih dobili novo večnamensko dvorano z zmogljivostjo do 3000 gledalcev, kajti sedanja telovadnica osnovne šole ne ustreza zahtevam evropske zveze EHF. Po odpovedi drugouvrščenega Rika iz Ribnice je Trimo dobil pravico igranja v novoustanovljeni evropski ligi (nekdanji pokal EHF), jo izkoristil in Dolenjci bodo prvič po letu 2010 spet nastopili v Evropi. V sezoni 2020/21 bodo drugo najkakovostnejše evropsko tekmovanje začeli v drugem kvalifikacijskem krogu, od skupinskega dela pa jih ločita zgolj dve tekmi. Evropske tekme bo Trimo verjetno igral v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu, Zorman pa napoveduje: »Za pridobivanje mednarodnih izkušenj je igranje v Evropi zelo dobrodošlo, a sočasno je lahko tudi dvorezen meč. Prinese lahko precej dodatnih tekem, sezona utegne biti še daljša in napornejša, česar moji igralci niso vajeni, prav tako ne dolgih potovanj in podobnega. A se seveda strinjam z igranjem v Evropi, prioriteta pa je jasna – slovenska liga.«