»Tole preživetje v naravi ni bilo ravno nedolžno, na trenutke je bilo kar zelo zahtevno. Poglejte naše dlani, polne žuljev in odrgnin – tako zgarane so, kot bi en teden neprekinjeno delali na polju,« je kapetan celjske ekipe David Razgor slikovito opisal dogajanje na Notranjskem takoj po tistem, ko so ga soigralci z vrvjo potegnili na vrh nevarne skale ob kar 30 metrov visokem slapu Kotel, kjer je zapičil klubsko zastavo. Na druženju z mediji ob vznožju slapa se je po fotografiranju in intervjujih skupaj s soigralci (vsi so bili z maskirnimi barvami na obrazu, s sulicami v rokah, z noži za pasovi) in gosti lotil slastnega obroka – dimljenih postrvi, ki so jih igralci sami ulovili in pripravili za jelo.

Uvodni šok – nahrbtniki brez hrane in vode

Že na začetku preizkušnje je po vožnji s klubskimi avtomobili iz Celja do zahtevnega prizorišča sledil šok. Inštruktor Červek in sodelavci so igralcem in članom strokovnega vodstva takoj pregledali vsebino nahrbtnikov. »V njih so imeli toliko hrane, da bi bili preskrbljeni za mesec dni,« je v šali dejal Brane Červek. Vzeli so jim prav vso hrano in zlili iz plastenk vso vodo, tako da so fantje na krut način izkusili dehidracijo. Rešilo jih je šele obilno deževje, po katerem nihče ni bil več žejen. In potem se je začel pravi boj za preživetje v naravi, obveznosti pa so sledile druga za drugo. Spoznavanje rastlin in njihova uporaba za preživetje, načini netenja ognja, iskanje hrane, peka kruha iz moke in kvasa (na tleh in brez posode), celonočno dežurstvo ob ognju (v vojaškem žargonu požarstvo), izdelava improviziranega bivaka (zavetišča), spanje na prostem, izdelava sulic in podobnih orožij, nudenje prve pomoči, borilne veščine, dolgi in težki pohodi po skoraj neprehodnih območjih (s 15-kilogramskimi nahrbtniki) – to so bile glavne dejavnosti v vročini, mrazu in dežju, katerega vrhunec sta bili dve hudi nevihti.

Že prvi večer jih je presenetila nevihta, zato so morali šotore (bivake) postavljati še v težjih razmerah, po celodnevni »gladovni stavki« pa so šele takrat dobili prvi obrok, ki pa so si ga morali pripraviti sami – nalovili so ribe in jih zdimili. »Tako malo hrane, kot sem je pojedel v teh treh dneh, nisem še nikoli,« je priznal igralec Tilen Kodrin, za katerega je bila to prva tovrstna izkušnja v življenju. »Bilo je naporno, a super. Vse, kar smo doslej gledali na televiziji, smo zdaj izkusili na lastni koži. Telesno in duševno sem se pripravil na težke razmere, vsi pa smo vedeli, da v divjini na bomo ostali za vedno in da bomo tri dni že zdržali,« je dodal Kodrin, ki razmišlja, da bi »ponovil vajo« s prijatelji ali celo s svojim dekletom. Na vprašanje, kaj je najbolj pogrešal v teh dneh, je odgovoril: »Domačo posteljo, topel domač obrok in prho. Zame je bilo fascinantno, kako malo potrebuje človek za srečo. To so lahko že ogenj, streha nad glavo in kos kruha.«