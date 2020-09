Tokijske igre zaradi pandemije najdražje v zgodovini

Olimpijske igre v Tokiu, ki so jih prireditelji z letos zaradi koronavirusne pandemije prestavili na leto 2021, so s tem postale tudi najdražje poletne olimpijske igre v zgodovini, so v svoji študiji ugotovili raziskovalci z Oxforda. Za zdaj stroški iger že znašajo okrog 16 milijard dolarjev in so že presegli stroške z iger v Londonu 2012.