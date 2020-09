Tako je Bach z optimistično noto začel sestanek s prireditelji olimpijskih iger Tokio 2020, ki so jih zaradi koronavirusne pandemije morali preložiti na prihodnje leto.

"Lahko vidimo, da se šport počasi, a zanesljivo že vrača. To kažejo številni veliki športni dogodki, ki smo jih v zadnjem času lahko spremljali, vključno s tekmami v različnih japonskih ligaških tekmovanjih," je dejal prvi mož Moka.

"A ne le to, tudi tako kompleksna prireditev, kot je Tour de France, je ob ustreznih higienskih ukrepih potekala brez težav in pokazala svetu, da lahko tudi brez cepiva izpeljemo varne športne prireditve," meni Bach.

Vendar pa bi seveda cepivo in hitrejši test "močno olajšala izvedbo velikih športnih tekmovanj za organizatorje", je še menil Bach.

Tokijske igre so po novem na sporedu od 23. julija do 8. avgusta 2021. "Prepričan sem, da bomo pripravili te olimpijske igre, ki bodo zgodovinske zaradi različnih dejavnikov, obenem bodo tudi zelo uspešne in do tega uspeha bomo prišli skupaj," je prepričan Bach.