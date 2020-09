Zmagala je Britanka Jemma Reekie (4:02,20), lani prva na EP do 23 let na 800 in 1500 m, druga je bila Romunka Claudia Bobocea (4:02,67). Za Grosupeljčanko je bila četrta Britanka Eilish McColgan (4:05,59), srebrna na EP leta 2018 (5000 m) in bronasta leto prej na dvoranskem EP (3000 m).

Maruša Mišmaš Zrimšek je krepko popravila osebni rekord (4:06,64), ki ga je dosegla lani. Zmagovalka letošnje slovenske atletske lige tako nadaljuje z izjemno sezono, v kateri je med drugim dosegla drugi najboljši izid na svetu vseh časov na 2000 m zapreke (5:56,28), ki ga je dosegla v Ljubljani 16. julija.

Obenem je 26. julija na državnem prvenstvu v Celju na 3000 m z 8:46,44 izboljšala dve desetletji star državni rekord Helene Javornik in postavila še vedno peti izid sezone na svetu.