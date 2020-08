V slovenskem atletskem taboru so lahko po mitingu diamantne lige v Stockholmu zadovoljni. Luka Janežič je v teku na 400 m osvojil drugo mesto, Tina Šutej si je v skoku s palico delila tretje mesto, Kristijan Čeh pa je bil v metu diska četrti. Junak dneva je bil Norvežan Karsten Warholm, ki je na 400 m ovire dosegel drugi najboljši izid vseh časov (46,87). Bržkone bi ogrozil tudi svetovni rekord Američana Kevina Younga (46,78) z olimpijskih iger v Barceloni 1992, če ne bi zadel zadnje ovire.

Dobro uro in pol kasneje, ko bi skoraj postavil zgodovinski čas v teku na 400 m z ovirani, je Karsten Warholm pokoril še konkurenco na 400 m (45,05). Luka Janežič je za izjemnim 24-letnim Norvežanom zaostal za osem desetink in s 45,85 izenačil najboljši izid sezone. »Zelo sem zadovoljen. Drugo mesto na diamantni ligi je velik uspeh zame in za slovensko atletiko. Razmere za tek niso bile idealne, saj smo zelo čutili močne sunke vetra. V nasprotnem primeru bi vsi tekli bolje. Kapo dol Warholmu, ki je znova dokazal, da je razred zase,« je dejal Luka Janežič.

V skoku s palico pri ženskah je pri višini 4,62 m ostala le četverica, med njimi tudi Tina Šutej. Slovenka skupaj z domačinko Michaelo Meijer v treh poskusih ni uspela čez letvico, zato sta si delili tretje mesto. Zmage se je na koncu veselila Britanka Holly Bradshaw, ki je edina zmogla čez 4,69 m, druga pa je bila še ena Švedinja Angelica Bengtsson. »V zelo močni konkurenci mi je uspel dober rezultat. Tudi tekma je bila zelo lepa, čeprav so bili vetrovni pogoji zelo težki. Veter je bil zelo močan, ob tem pa se je tudi obračal, zato smo imele vse velike težave. To je bil tudi glavni razlog, da ni bilo mogoče več glede višin. A po mesecu dni tekmovalnega premora sem zelo zadovoljna. Le zadnjega skoka na 4,62 m mi je žal, saj sem v trenutku, ko se je veter umiril, prišla malo preveč pod letvico. Lahko bi preskočila to višino,« je misli strnila Tina Šutej.

Veter je oviral tudi Kristijana Čeha. »Zadovoljen sem z doseženim, saj sem v konstantno dobri formi. Pogoji pa so bili malo težji kot običajno. Veter je namreč kar močno pihal in se vrtinčil. Z nekaj popravki v tehniki bom gotovo še boljši,« je pojasnil Čeh (65,73 m). V metu diska je slavil Šved Daniel Stahl, aktualni svetovni prvak (69,17 m). Drugi je bil njegov rojak Simon Pettersson (67,72 m), četrti leta 2018 na evropskem prvenstvu v Berlinu. Tretji je bil evropski prvak iz Litve Andrius Gudžius (66,80 m).

Od slovenskih atletov je bil v Stockholmu še Žan Rudolf, ki je na 800 m skrbel za tempo in teka ni dokončal. Zmagal je svetovni prvak na tej razdalji Donavan Brazier iz ZDA (1:43,76). V skoku s palico je prepričljivo slavil Šved Armand Duplantis (6,01 m) in dosegel izid sezone na svetu, kar je na 1500 m uspelo tudi Britanki Lauri Muir (3:57,86), v skoku v višino pa ga je z 2,00 m izenačila Ukrajinka Jaroslava Mahučik.