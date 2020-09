V Novem mestu bo danes od 16. ure naprej zadnji letošnji miting mednarodne atletske lige, ki ga v sodelovanju s slovenskimi klubi organizira Atletska zveza Slovenije. Doslej so za skupno razvrstitev šteli mitingi v Slovenski Bistrici, Mariboru in Ljubljani ter državno prvenstvo in finale atletskega pokala Slovenije. Skupna zmagovalca bosta prejela po 2000 evrov, drugouvrščena po 1500, tretja pa po 1000 evrov. Za zdaj sta trdno v vodstvu metalec diska Kristjan Čeh in Maruša Mišmaš, ki je v tej sezoni na slovenskih stadionih navduševala v različnih disciplinah.

Slovenski rekorder v metu diska bo danes osrednje ime mitinga na Dolenjskem. Ko smo včeraj med treningom na pomožnem stadionu na Ptuju poklicali trenerja Gorazda Rajherja, je bil ptujski strokovnjak slabe volje. »Na Ptuju trenutno prenavljajo nogometni stadion. Najprej so nam rekli, da na gradbišču ne smemo trenirati, a smo se v nadaljevanju vendarle dogovorili, da Kristjan lahko vadi,« je odgovoril Gorazd Rajher. »Pred tednom dni so nas z mestne občine obvestili, da bomo na prenovljenem igrišču sicer lahko metali disk, ne pa kladiva. To pomeni, da naš atletski klub na Ptuju sploh ne bo mogel organizirati tekmovanja. Ne vem, kdo si je to izmislil, a menim, da gre za diskriminacijo atletike.« Dodal je, da se bodo v klubu borili z vsemi močmi, da bo mestna oblast preklicala odlok.

»Kristjan je ob koncu sezone v takšni formi, kot si želimo. To pomeni, da je pripravljen metati okoli 65 metrov. Takšen dosežek pričakujem tudi v Novem mestu. Lahko se zgodi, da bo disk poletel kakšen meter več ali manj. Pozna se mu utrujenost, a skušava ostati zbrana in osredotočena do konca sezone. Ker bosta v Novem mestu le dva metalca, bo Kristjan opravil nekakšen tekmovalni trening,« sporoča Rajher. Do konca sezone bo ptujski metalec konec tedna nastopil na Poljskem, prihodnji teden v Ostravi, morda pa tudi 13. septembra v Berlinu. Miting v Nemčiji bi bil lahko zadnji v sezoni, saj za zdaj še ni znano, ali bodo lahko slovenski atleti 15. septembra tekmovali na Hanžekovićevem memorialu v Zagrebu.

Vrstni red v točkovanju mednarodne atletske lige, ženske: 1. Mišmaš Zrimšek (srednje proge) 41 točk, 2. Filipič (troskok, obe Mass) 33, 3. Šutej (skok ob palici, Kladivar Celje), 4. Apostolovski (skok v višino, Mass), 5. Glojnarič (100 m ovire, Brežice) vse po 29, moški: 1. Čeh (disk, Ptuj) 40, 2. Zupančič (krogla) 25, 3. Mesec Košir (sprint), 4. Kočevar (sprint), 5. Demšar (110 m ovire, vsi Mass) po 24.