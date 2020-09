K projektu, ki bo na Pokljuki med 9. in 21. februarjem prihodnje leto, je organizatorjem uspelo privabiti tudi predstavnike Smučarske zveze Slovenije, lokalne skupnosti in kar osmih ministrstev. Častni predsednik odbora je premier Janez Janša. Ministrica, pristojna za šport, Simona Kustec, je na seji na Bledu že obljubila aktivno sodelovanje.

Največ skrbi je vezanih na novi koronavirus. "Gledalci so odvisni od stanja s koronavirusom," je v zvezi s tem dodal Kacin in to prav na dan z visokim številom 55 potrjenih okužb. Kljub temu se v organizacijskem odboru pripravljajo na prvenstvo po prvotnem scenariju, vsaj do konca oktobra pa bo tudi po dogovorih s predstavniki Mednarodne biatlonke zveze jasno, kakšni bodo okviri za tekmovanje. Že zdaj je jasno, da bo proračun tekmovanja zaradi težav v športu v letu 2020 manjši od prvotno načrtovanega.

Priprave so sicer v polnem teku. Gre za največje zimsko-športno tekmovanje v državi, kjer pričakujejo okrog 350 tekmovalcev in glede na lansko SP v Italiji okrog 700 novinarjev in medijskih delavcev.

Aktivno se pripravlja tudi slovenska reprezentanca. Ta je pravkar končala priprave v nemškem Ruhpoldingu, domači publiki pa se bo predstavila čez dobrih 14 dni na državnem prvenstvu na Pokljuki. Predsednik panoge za biatlon pri SZS Janez Ožbolt je na seji še enkrat izpostavil, da cilj reprezentance ostaja boj za kolajno.