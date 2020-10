Prirediteljem bi bil najljubši prvotno zamišljeni scenarij SP v polnem obsegu, ki je že pripravljen, a bi se v tem primeru morala v prihodnjih mesecih drastično izboljšati slika pandemije novega koronavirusa, ki prav v teh dneh dosega nove rekorde po Evropi. Rešitev bi bila tudi po finančni plati najugodnejša, saj so prireditelji načrtovali v povprečju po 12.000 gledalcev na dan.

Želja je, da bi prireditelji speljali vsaj rezervni scenarij, ki bi omogočil ogled tekem vsaj 2500 gledalcem in 500 povabljenim gostom, če pa bodo razmere podobne zdajšnjim, bo na tekme smelo bržkone le po 500 ljudi, kot je to urejeno trenutno. O odpovedi ne razmišlja nihče, posebej potem, ko je IBU nedavno potrdila koledar tekmovanj za sezono 2020/21 in prvenstvo na Rudnem polju.

Scenarijem primerni bodo ukrepi na prvenstvu. V osnovi so se pri IBU odločili, da sodelujoče na tekmah razdelijo na štiri med seboj ločena področja. V enem so ekipe, v drugem organizatorji tekmovanj, v tretjem mediji in v četrtem obiskovalci. Za prve tri skupine je IBU pripravila smernice, pri navijačih pa prirediteljem tekem dovoljuje, da vprašanje rešujejo sami v skladu z veljavnimi ukrepi za zajezitev širjenja pandemije v posamezni državi.

Sami ukrepi se ne razlikujejo bistveno od drugih športov. Gre za strogo upoštevanje pravil za zmanjšanje možnosti za okužbo, zato so skupine med seboj strogo ločene, tekmovalci pa imajo v mehurčku zagotovljene lastne nastanitve, prehrano in transport. Vsi sodelujoči bodo predhodno tudi testirani. V skladu s splošno sliko v povezavi s koronavirusom bo IBU odločala tudi o posameznih segmentih prireditve, kot so novinarske konference, ureditev območij za stik medijev s športniki, zagotavljanje prisotnosti javnosti ipd.

Prve odločitve o obliki izvedbe SP na Pokljuki bodo znane do konca oktobra, dokončno pa bo format SP določen do konca novembra. Pri tem bo delno odločala tudi generalka v Kontiolahtiju, ki bo novembra dala prve odgovore o organizaciji biatlonske tekme v teh posebnih pogojih.

Biatlonski koledar je zaradi pandemije doživel obilne spremembe. Število organizatorjev tekem se je prepolovilo in tako bo uvodni tekmi gostil Kontiolahti, naslednji dve prednovoletni avstrijski Hochfilzen, po novem letu bosta dve prireditvi v nemškem Oberhofu, generalka za SP pa bo v Anterselvi, ki je gostila lansko prvenstvo.

Prav te tekme bodo dale zadnje smernice tudi Pokljuki. Videlo se bo tudi, kako je moč rešiti vprašanje navijačev. Finci si v uvodu v sezono želijo do 3000 gledalcev, v Avstriji so pripravljeni izvesti tekmovanje brez javnosti, Nemci pa si želijo vsaj polovico običajne množice oz. vsaj 12.000 gledalcev na tekmo.

Za Pokljuko bo najbolj pomemben uvod v sezono, saj slovenski prireditelji napovedujejo, da je zadnji rok za dokončne odločitve 30. november, druge tekme pa bodo pokazale, katere malenkosti je v zadnjem trenutku še možno spremeniti in prilagoditi organizacijo koronskim pogojem.