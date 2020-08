Pliškova uspešno čez prvo oviro v New Yorku

Prvopostavljena Karolina Pliškova je uspešno začela nastope na odprtem teniškem prvenstvu ZDA v New Yorku. V vsega uri je gladko s 6:4 in 6:0 ugnala 145. igralko sveta Ukrajinko Anhelino Kalinino. V drugem krogu 28-letno Čehinjo, finalistko leta 2016, čaka Francozinja Caroline Garcia, ki je bila s 6:3 in 6:2 boljša od Italijanke Jasmine Paolini.