Boris Dežulović: Dnevi ponosa in slave

Ja, to so bili dnevi!« je pomislil stalni predstavnik Republike Slovenije v Natu, ki je zavaljen v naslanjač topo bolščal v uokvirjeno fotografijo na zidu. Na črno-beli fotografiji je bil on, trideset let mlajši, brez enega samega sivega lasu in brez sive dlake v bradi, za njim pa velik pano s plakatom »Samostojna Slovenija«, okrog velikega šopka rož na mizi mikrofoni, pred mizo množica fotoreporterjev z uperjenimi objektivi, za fotoreporterji na tisoče novinarjev z vseh delov sveta, za novinarji sto tisoč televizijskih kamer, vsaka do zadnje usmerjena vanj.