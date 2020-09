Gimnazija je tako postala prva šola s potrjenim primerom in odrejeno karanteno za celoten razred v tem novem šolskem letu, izpostavlja radio.

Po besedah Lešerjeve na šoli niso pričakovali, da se bo to zgodilo tako hitro in prav pri njih, posebej ker so se od prvega dne držali ukrepov, pripravljene pa so imeli tudi različne scenarije. Tako so za razred v karanteni takoj uvedli pouk na daljavo, ki bo potekal dva tedna. Če ne bo dodatnih zapletov, se bodo dijaki lahko takrat vrnili v šolo.