Bojan Jandrašič je svoje življenje posvetil delu z mladimi, pri tem pa ga vodi poseben moto. »Treba je izničiti štartno prepreko. V Prekmurju in na Goričkem ni enakih izhodišč kot kje drugje, recimo v Ljubljani. To pomeni, da obstaja davek, izhodišče je nižje, prav zaradi tega pa je treba biti še bolj ustvarjalen, še bolj inovativen. Imeti moraš sanje in biti vztrajen, zelo vztrajen. To poskušam prek poklicnega dela in prek ljubiteljske dejavnosti prenašati na mlade. Treba si je postaviti visoke cilje, da lahko živiš svoje sanje.«

Že več kot tri desetletja Bojan Jandrašič navdušuje in podpira mlade predvsem na dveh področjih – v nogometu in astronomiji. »Nogomet in astronomija sta dve področji, ki na prvi pogled nimata nič skupnega, pri meni pa se prepletata že vse življenje. Bil sem nogometaš, zdaj sem trener, večinoma nižjih kategorij. Ves čas se ukvarjam z vzgojo mladih in z njihovimi zgodbami. V šoli kot učitelj fizike nenehno iščem nove popestritve pouka in dopolnilne dejavnosti,« pravi Bojan Jandrašič.

Ideja je zorela deset let. »Leto 2009 je bilo mednarodno leto astronomije in spet je bilo v javnosti malo več vsebin v zvezi s tem. Lotil sem se oblikovanja programa, da bi popolnemu sončnemu mrku iz leta 1999 treba postaviti nekakšno obeležje in vzpostaviti dodatno ponudbo … Trajalo je še nekaj let, pogovorov z lokalno skupnostjo in s somišljeniki in leta 2013 smo ustanovili Društvo Stopaj.« Pozor! Naglas je na a! Beseda stopaj (z naglasom na a) na Goričkem namreč pomeni korak.

»Tisti dan,« pripoveduje Bojan Jandrašič, »je bilo Goričko prestolnica Slovenije. Prišlo je več kot deset tisoč obiskovalcev, zgodil se je prometni kolaps, zmanjkalo je vsega, pijače, jedače, stolov in miz. Za ta redek naravni fenomen sem zbral svoje učence, da bi sončni mrk skupaj opazovali v sklopi astronomskega krožka, pa sem precej opazoval, kako so se na tisti naval ljudi odzivali domačini, kako so se odzivali gostje. Njihovi bistveni odzivi so bili – joj, pa kako je tukaj lepo, pa nismo vedeli, da je tukaj tako, kako ste gostoljubni in kakšna krasna narava, zagotovo še pridemo …«

Zvezdne steze

»Na začetku so me imeli kar malo za čudnega,« se nasmiha Bojan Jandrašič. »Ko sem ljudem z lokalne skupnosti govoril o zvezdni učni poti ali o astronomskem turizmu, mi je nekdo rekel, ja, potem bomo pa čakali, da nam nekaj pade z neba. A zame je bil to samo še toliko večji izziv. Našli in povezali smo se posamezniki z različnih področij, ki smo verjeli, da lahko ustvarimo zanimive stvari. Nismo organizirani kot druga društva v kraju in nismo vezani na občinski proračun. Pustimo posameznikom, da razvijajo svoje projekte, mi pa pomagamo. Osnovna usmeritev društva je ustvarjanje priložnosti, spodbujanje idej, povezovanje ljudi različnih in generacij in usmeritev. Ko najdemo dobro idejo, jo podpremo in skušamo najti ustrezen projekt in sredstva zanjo,« pojasnjuje Bojan Jandrašič.

Tako so recimo v večletnem projektu raziskali zgodovino šalovskega kina in sodelovali na festivalu popotniškega filma Vandraš. To pomembno šalovsko kulturno in tehniško dediščino bodo tudi v prihodnosti še raziskovali, ohranjali in nadgrajevali, želijo si recimo, da bi stare aparature vsaj občasno znova zagnali.

Skupaj z občino Šalovci so uspešno speljali projekt Goričko pod zvezdami, za katerega so spisali in pripravili večino vsebin. »Naše Goričko promoviramo kot območje neba, kot prostor, kjer človek še lahko pride v stik z zvezdami. Vzpostavili smo učno pot z več postajami (pod zvezdami, kratka zgodovina, luna, osončje, zvezde, galaksije), vodeni ogled nočnega neba, spanje pod zvezdami …« našteva Bojan Jandrašič, ki vabi: »Upamo, da bomo pritegnili še kakšnega rojaka, ki je zapustil Goričko, da se vsaj občasno vrne v svoj rojstni kraj. Predvsem pa smo veseli, ker številni mladi skozi naše skupno delo in druženje najdejo in izberejo svoj sanjski poklic. To je bistven korak. Stopaj k sanjam.«