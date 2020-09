Philadelphia in Vancouver izsilila sedmi tekmi

V kanadskih hokejskih mehurčkih Torontu in Edmontonu sta bili na sporedu šesti tekmi konferenčnih polfinalov. Tako na vzhodu, kjer se merita ekipi New York Islanders in Philadelphia Flyers, kot na zahodu, kjer poteka obračun Vancouver Canucks in Vegas Golden Knights, sta končnici severnoameriške lige NHL v boju na štiri zmage izenačeni na 3:3.