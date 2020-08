To pomeni, »da NSi in Tonin javnosti dajeta manj kot pet dni časa za javno razpravo o največji nabavi orožja in največji investiciji te vlade«, so sporočili iz Levice.

V Levici proti »takemu nedemokratičnemu in netransparentnemu postopanju ostro protestiramo in svarimo Tonina in NSi, da s hitenjem in sprejemanjem zakona proč od oči javnosti odpirajo vrata korupciji, netransparetnosti in novim krajam javnega denarja, za katere bodo osebno odgovorni,« je v današnji izjavi izpostavil koordinator Levice Luka Mesec.

Ta teden so v Levici podali pobudo za posvetovalni referendum o zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski oz. o 780-milijonski nabavi orožja, ki je bila pripravljena brez širše javne razprave. V Levici vztrajajo, da ima javnost pravico do obveščenosti in informirane razprave o tako veliki investiciji ter o tem tudi odločati na posvetovalnem referendumu.

Vladni predlog zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021-2026, ki ga je DZ prvič obravnaval julija, namreč predvideva 780 milijonov evrov dodatnih sredstev za vojaške investicije, od tega večino za nabave oklepnih vozil in za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine, načrtovan pa je tudi nakup letala in dveh helikopterjev.