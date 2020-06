V Levici menijo, da je skušal Tonin zadevo zavestno prikriti, saj je ob razkritju incidenta v časniku Primorski dnevnik 23. maja namignil, da bi lahko šlo za lažno novico. Slovenska vojska je tudi zatrdila, da 8. maja, ko naj bi se incident zgodil, na tistem območju ni bilo slovenskih vojakov. A zdaj je policijska preiskava pokazala, da je do incidenta prišlo dan prej in da je omenjeni sprehajalec oba vojaka tudi identificiral na fotografiji.

Kot je danes izpostavil vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec, ima vojska v sodobni državi posebno vlogo in »ni na meji zato, da nekoga ustavi, ga potisne na kolena in mu meri puško v glavo«. »Iz tega vidika je razumljivo, da je Tonin skušal to zakriti. Gre za velik mednarodni incident brez primere, ki je vreden vsega obsojanja in terja določeno mero odgovornosti s strani ministra,« je ocenil in poudaril, da sta omenjena vojaka prekoračila pooblastila in kršila zakon.

Vatovec: Tonin bi moral odstopiti Menil je, da bi moral Tonin odstopiti. V Levici bodo sicer počakali, kakšni bodo izsledki policijske preiskave in tudi obrambnega ministrstva, bodo pa uporabili vsa orodja, ki jih imajo v parlamentu na voljo, da pridejo zadevi do dna, »v končni instanci je to tudi interpelacija«. Podobno je v imenu stranke LMŠ podrobna pojasnila od Tonina zahteval predsednik te stranke Marjan Šarec. »Minister Tonin mora povedati, kaj se je dejansko dogajalo,« je dejal. Incident je označil za nezaslišanega. »Si ne predstavljam, kaj bi obrambni minister počel, če bi bil obrambni minister nekdo drug (...) Zgodil se je poseg v civilno sfero s strani vojaka, ministra pa skrbi, da bi, če bi za vsako stvar odgovarjal, zmanjkalo ministrov,« je dejal Šarec.