Kot pravi predsednica Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije in ravnateljica Vrtca Medvode Romana Epih, se na novo vrtčevsko leto bolj ali manj pripravljajo že vse poletje, saj so vrtci delali ves čas. Zato večjih težav ali neznank tik pred 1. septembrom nimajo, tudi zato, ker so določene ukrepe izvajali že pred epidemijo, kot je na primer redno umivanje rok. »Delujemo, se usklajujemo in skušamo upoštevati smernice NIJZ,« pravi.

Vseh priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) pa po njenih besedah ne morejo upoštevati. »Razdaljo 1,5 metra ni mogoče zagotavljati, saj igralnice niso tako velike, tega tudi sicer pri otrocih ni mogoče početi. Je pa sreča, da otroci niso pogosto prenašalci novega koronavirusa,« pravi. Vzgojiteljice v igralnici ne nosijo mask, jih pa imajo pri deljenju hrane in ko gredo po hodnikih.

Ob morebitnih okužbah bodo v vrtcih po besedah Epihove delali tako kot do zdaj. »Ob pojavu bolezni, vročine in še kakšnega znaka zraven, bomo poklicali starše, če bo pa kakšna okužba potrjena, bomo pa zapirali oddelke, kot smo to delali med poletjem,« pravi. Uvajanja otrok bodo še vedno mogoča, »saj brez tega ne gre«. »Uvajalno obdobje bomo morda skrajšali na tri ali štiri dni. Starši se bodo morali tudi bolj držati svojega otroka, imeti bodo morali zaščitne maske in si razkužiti roke,« pravi.

Po besedah predsednice Skupnosti vrtcev Slovenije in ravnateljice Vrtca Škofja Loka Janje Bogataj bodo uvajanja otrok v vrtcih potekala zelo različno. »Skušamo se prilagajati priporočilom NIJZ, bodo pa izvedbe prilagajanja v posameznih vrtcih različne glede na prostorske zmožnosti in druge zmogljivosti,« pravi. Posebni protokoli za uvajanje po njenih besedah z ministrstvom niso bili dorečeni, zato bo vsak vrtec ravnal po svojih zmožnostih. »Dejstvo pa je, da bomo otroke uvajali v manjših skupinah in v več terminih. Otroka bo lahko uvajal samo en starš, ki bo moral uporabljati zaščitno masko in zaščitna obuvala, ukvarjal pa se bo lahko le s svojim otrokom,« je pojasnila.

Tudi Bogataj izpostavlja, da se vrtci vseh priporočil NIJZ pri sovjem delu ne morejo držati. »Skušali bomo oblikovati stalne skupine, kot je priporočeno, a že zdaj opozarjam, da glede na razpoložljive kadre in organiziranost odpiralnih časov vrtcev, tega ne bo mogoče povsem zagotavljati. V jutranjem in popoldanskem času se bo otroke tako verjetno še naprej združevalo,« pravi. Prav tako ne bo mogoče znotraj posameznih oddelkov oblikovati skupin od osem do 10 otrok. »Vemo namreč, da imamo v prvem starostnem obdobju v oddelke vpisanih po 14, v drugem starostnem obdobju pa 24 otrok,« pravi. Skrb vrtcev pa je po besedah Bogataj tudi ta, kako nadomestiti kader, ki bo moral v karanteno ob morebitni okužbi.